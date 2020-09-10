أول حوار لسيدة القطار: حسيت بخنجر في صدري لما الكمسري قاله "هسلمك"

أجرت "الوطن" حوارًا مع السيدة صفية إبراهيم المعروفة إعلاميًا سيدة قطار المنصورة والتي ظهرت في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدافع عن مجند، وأصرّت على سداد تكلفة تذكرة القطار بعد مشادة مع الكمسري. وإلى نص الحوار:

- أثار موقفك الشجاع إعجاب الجميع.. فـ عرفينا بنفسك؟

اسمي صفية إبراهيم، 50 عامًا، أعمل مدرسة بمدينة المحلة الكبرى، وزوجي يعمل موظفًا.

- عرفنا من خلال مقطع الفيديو المتداول أن لديكِ 3 أبناء.. حدثينا عنهم؟

نعم، لدي 3 أبناء ذكور وهم: "أحمد" يعمل مهندسًا، و"عمر" خريج كلية تربية، و"خالد" في الفرقة الأول بكلية الهندسة.

شاهدت الواقعة بالكامل بل وشاركت فيها بموقف نبيل.. فـ إلى أينِ كانت وجهتك؟

- كنت في طريقي من المحلة لحضور زفاف ابنة شقيقتي التي تقطن في مدينة "بركة السبع" بمحافظة المنوفية.

- الجميع يتنظر معرفة تفاصيل الواقعة منكِ.. لتروي لنا ما حدث؟

القطار توقف في طنطا، ثم سمعت مشادات بين المجند وكمسري القطار، كان يقول له: "تعالى أسلمك"، حسيت إن الكلمة دي خنجر في صدري من جوا ومتحملتش، قمت بسرعة دفعت الفلوس ولو كانوا طلبوا 1000 جنيه كنت هدفعه له.

- ما الذي دفعكِ لفعل ذلك؟

"عشان ده ابني، زي أولادي، ومحبش ابني يتعر ض للموقف ده أبدًا، كمان لأن البدلة الميري مينفعش تتشد ولا تتهان، ده عسكري بيدافع عن حياتنا كلنا، الموقف زعلني جدًا".

- إذن.. حديثنا عن كواليس دفع تذكرة القطار للمجند؟

سددت للكمسري له 22 جنيهًا، لكن هناك 5 جنيهات مزقها المجند خلال اعتراضه على سدادي التذكرة بدلًا عنه، لكن الكمسري لم يعجبه ذلك، واعترض على الـ5 جنيهات الممزقة وطلب استبدالها، فألقيت بها من نافذة القطار، وأخبرته "هدفع بدل اللي اتقطعت ألف مرة، معنديش مانع حتى لو هلمهم جنيه بجنيه".

- ماذا حدث بعد الواقعة؟

العسكري صمم إنَّه يدفع لي الفلوس، وأعطانيها بالفعل.

- كان الخوف باديًا عليكِ خلال الفيديو المتداول.. لماذا انتابك هذا الشعور؟

"خوفت أوي على العسكري، وخوفت كارثة بائع التذكرة اللي حصلت السنة اللي فاتت تتكرر ثاني والعسكري يحصل له حاجة.

- ظهرتِ في الفيديو المتداول برفقة بعض الأشخاص.. من هم؟

"دول أخواتي عشان كنا رايحين الفرح، وأختي كانت بتطلع فلوس هي كمان عشان تدفع له".

- كيف تفسرين موقف الرجال والشباب من ركاب القطار الذين شاهدوا الواقعة ولم يتدخل أي منهم؟

تجيب وهي ضاحكة: "اسألهم".

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير لـ"السيدة المصرية العظيمة" التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكّدة أنَّ ما فعلته هو "تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".

وأكّدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكل مؤسسات الدولة، مشددة على أنَّ جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، مبينة أنَّ جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وعبّرت القوات المسلحة، في بيان أصدَرته اليوم، عن تقديرها للإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبَل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.