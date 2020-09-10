وزير النقل: تجاوز كمسارية قطار المنصورة لن يمر مرور الكرام

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه يكن كل الأحترام والتقدير لجموع ركاب قطارات السكة الحديد، مشيراً إلى أن ما حدث في قطار رقم 948 المنصورة/القاهرة بالتجاوز في حق أحد الركاب لن يمر مرور الكرام، موضحاً أنه تم تحويل الكمسارية المتجاوزين في حق أحد الركاب للتحقيق الفورى وتم وقفهم عن العمل.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات للوطن، بأن جميع العاملين بوزارة النقل وقطاعتها يعملون لخدمة المواطن المصري، لافتا إلى أنه يرفض التجاوز من قبل العاملين للجمهور، قائلاً: "أن كل المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب وأنه لاتهاون مع أي مخطئ".

وأوضح، بأن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تقوم بتنفيذ خطط شاملة لتطوير منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، وذلك لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، منوهاً على أن سكك حديد مصر ستكون عالمية عقب تنفيذ الخطة الشاملة، ولن نسمح بالتجاوزات مرة أخرى.

وقال الوزير، إن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، موضحاً أن مرفق السكة الحديد ملك للشعب المصري، مؤكداً على تشغيل 3 قطارات جديدة مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية الجديدة شهرياً.

يذكر أن تقدمت وزارة النقل، صباح اليوم، بأعتذار رسمى بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة يوم 9/9/2020، عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، وأكدت على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.