15 إنجازا لمبادرة نورت بلدك... تعرف عليها

جاءت مبادرة "نورت بلدك" لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضررة من انتشار فيروس كورونا، والعمل على دمج هذه العمالة بالمشروعات القومية في مختلف المحافظات، وتضمنت استقبال وحصر المسجلين باستمارة "نورت بلدك" من المصريين العائدين من الخارج، ويرصد التقرير التالي ماتم تنفيذه.

* تكوين قاعدة بيانات دقيقة تحوي المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم.

* توفير البرامج التدريبية المتلائمة مع مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة.

* تم العمل في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة طرح استمارة نورت بلدك وإتاحتها إلكترونيا مما مكن عدد كبير من المصريين العائدين من الخارج والمتضررين من انتشار فيروس كورونا للتسجيل بها.

* تم تحليل بيانات العائدين من الخارج لتحديد مؤهلات كل فرد واحتياجاته المهنية حتى تتوافق مؤهلات مع احتياجات سوق العمل الداخلي لكي نتمكن من إيجاد فرص عمل حقيقية لجميع من سجل باستمارة نورت بلدك.

* تم افتتاح المرحلة الثانية للمنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية «داون تاون دلتا» أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر.

* توفير فرص عمل لتشغيل العمالة المصرية العائدة من الخارج ضمن مبادرة «نورت بلدك».

* تم الاتفاق على توظيف عدد من العائدين من الخارج من محافظة الغربية في تخصصات مختلفة بالمشروع.

* مبادرة نورت بلدك ساعدت على تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسة عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم.

* العائدون من الخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة.

*سيتم تقديم مجموعة من البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم وفقًا لمهاراتهم وتخصصاتهم وذلك لتعزيز كفاءاتهم مع ربطها باحتياجات سوق العمل

* خلق فرص عمل مناسبة لهم تتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة ومنطقة؛ وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة.

* التعامل مع المصريين العائدين من الخارج سيتم في إطار خطة الدولة الشاملة للاستثمار في العنصر البشري بدمجهم في عدد من المشروعات القومية للدولة

* يتم حاليا العمل على إعداد دراسة كاملة يقوم عليها فريق العمل المشترك من وزارتي الهجرة والتخطيط تشمل تحليل بيانات المسجلين وحصر فرص العمل المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة

* يتم العمل بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والتنمية المحلية لتوفير فرص العمل للعائدين سواء من خلال فرص العمل بالمحافظات أو من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

* تم التعاون مع وزارتي التعليم العالي والطيران في جمع بيانات العائدين عن طريق استمارة بيانات إلكترونية بعنوان "نورت بلدك".