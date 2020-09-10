نجل سيدة القطار لـ"الوطن": لم أعرف بالواقعة إلا من الإعلام وفخور بأمي

قال عمر محمد، نجل السيدة صفية إبراهيم بطلة واقعة الكمسري والمجند التي حدثت على متن قطار المنصورة- القاهرة أمس الأربعاء، إنه لم يعرف أي تفاصيل عن الواقعة سوى من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.

وأضاف "محمد" في تصريح لـ "الوطن": أنه تلقى عشرات الاتصالات منذ صباح اليوم ما دفعه لترك عمله والعودة للمنزل للتأكد من صحة هذه الاتصالات حتى علم بالتفاصيل من الصحف والمواقع.

وأشار إلى أنه فخور بوالدته وبالموقف الذي قامت به قائلًا: "لو مكانها كنت عملت أكتر من كدة".

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير لـ"السيدة المصرية العظيمة" التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكّدة أنَّ ما فعلته هو "تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".

وأكّدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكل مؤسسات الدولة، مشددة على أنَّ جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، مبينة أنَّ جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وعبّرت القوات المسلحة، في بيان أصدَرته اليوم، عن تقديرها للإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبَل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.وأصدرت وزارة النقل بيانًا أحالت فيه كمسري القطار للتحقيق بسبب واقعة المجند.