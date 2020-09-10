أول صورة لسيدة القطار برفقة أبنائها وزوجها

حصلت "الوطن" على أول صورة لسيدة القطار برفقة أسرتها بمدينة المحلة الكبري حيث تظهر السيدة برفقة أبنائها الثلاثة التي تحدثت عنهم أثناء الواقعة. وقالت السيدة لـ "الوطن": إنها قامت بهذا الفعل خشية على المجند لأنه مثل أبنائها، "بعمل خير عشان يقعد لأولادي ولو اتحطوا في نفس الموقف يلاقوا اللي يقف جنبهم". وأعربت السيدة عن سعادتها بردة الفعل من قبل المواطنين وشكر القوات المسلحة المصرية، لكنها أكدت أنها لا تريد من هذه الدنيا سوى الستر فقط. وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير لـ"السيدة المصرية العظيمة" التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكّدة أنَّ ما فعلته هو "تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة". وأكّدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكل مؤسسات الدولة، مشددة على أنَّ جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، مبينة أنَّ جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وعبّرت القوات المسلحة، في بيان أصدَرته اليوم، عن تقديرها للإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبَل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.وأصدرت وزارة النقل بيانًا أحالت فيه كمسري القطار للتحقيق بسبب واقعة المجند.