"حماية المستهلك": "أوبر" تطلق خدمة لتعزيز أمان الراكب

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إن شركة "أوبر" التزمت بتفعيل تعليمات الجهاز بشأن إطلاق ميزة جديدة في تطبيقها الإلكتروني تمنح المستهلك مزيدًا من الأمان، ويمكنه طلب المساعدة حال تعرضه لأي موقف يؤدي إلى شعوره بعدم الأمان خلال الرحلة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن قيام الشركة بإطلاق تلك الميزة جاء في ضوء قيام الجهاز باستدعاء الشركة لفحص شكوى إحدى الشاكيات بعد انتشارها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والتى كانت قد تضررت فيها من سوء الخدمة المقدمة إليها وتعرضها للخطر، وتم إلزام الشركة حينها برد قيمة الرحلات التي خُصمت من البطاقة الائتمانية للشاكية، إضافة إلى رفع الإيقاف الذي تم على حسابها على التطبيق كنتيجة لتقديمها الشكوى ضد السائق.

وقال "سمير"، إن شركة "أوبر" التزمت بتعليمات الجهاز، وتقوم حاليًا باختبار خاصية "معاودة الاتصال"، والتي تقدم للمستخدمين وسيلة للتواصل عبر التطبيق عقب انتهاء الرحلات مع فريق دعم السلامة من "أوبر" على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في حالة مواجهتهم لأي موقف قد يؤدى إلى شعورهم بعدم الأمان خلال الرحلة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم التأكيد على شركة "اوبر" بضرورة مراعاة سهولة استخدام الميزة الجديدة من قبل المستهلكين، بحيث يمكن الوصول إلى تلك الخاصية (معاودة الاتصال) من قسم مراجعة الرحلة والرسوم، وبمجرد أن يتقدم المستخدم بطلب معاودة الاتصال، ويسجل رقماً للإتصال به، ووصفاً قصيراً للوضع المهدد للسلامة، يستقبل المستخدم بعدها مكالمة في خلال دقائق من قبل متخصص من فريق دعم السلامة، كي يساعده على التعامل مع المشكلة، وذلك على مدار الساعة.

وأكد استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.