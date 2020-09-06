تفعيل سيارات الضبطية القضائية لـ"حماية المستهلك" بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن تفعيل سيارة الضبطية القضائية، التابعة لجهاز حماية المستهلك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمنوط بها ضبط أي سلع مخالفة تضر بالمستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ ان الهدف من تلك السيارات هو إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على التأكد من جودتها لتحقيق سبل الإرضاء للمواطنين من اجل الارتقاء بمستوي المجتمع، وللقضاء على الفساد، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أوضح طه الفلاح، رئيس فرع حماية المستهلك بالمنيا، أنه تم تفعيل سيارة الضبطية القضائية بالمحافظة، وأوضح أنه عندما يتلقى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك أي شكوى من المواطنين، يتم بثها فوراً إلى سيارات الضبطية القضائية المتواجدة في المنطقة الخاصة بالشكوى، حيث يتم التحرك على الفور والتعامل مع الشكوى، كما يجري التواصل مع المواطن صاحب الشكوى، والوصول إليه، للتحقق من الشكوى، بهدف الحل الفورى والعاجل لكافة الشكاوى.