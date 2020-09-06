تفعيل سيارات الضبطية القضائية لـ"حماية المستهلك" بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
08:47 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
سيارة الضبطية القضائية
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن تفعيل سيارة الضبطية القضائية، التابعة لجهاز حماية المستهلك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمنوط بها ضبط أي سلع مخالفة تضر بالمستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشار المحافظ ان الهدف من تلك السيارات هو إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على التأكد من جودتها لتحقيق سبل الإرضاء للمواطنين من اجل الارتقاء بمستوي المجتمع، وللقضاء على الفساد، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه، أوضح طه الفلاح، رئيس فرع حماية المستهلك بالمنيا، أنه تم تفعيل سيارة الضبطية القضائية بالمحافظة، وأوضح أنه عندما يتلقى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك أي شكوى من المواطنين، يتم بثها فوراً إلى سيارات الضبطية القضائية المتواجدة في المنطقة الخاصة بالشكوى، حيث يتم التحرك على الفور والتعامل مع الشكوى، كما يجري التواصل مع المواطن صاحب الشكوى، والوصول إليه، للتحقق من الشكوى، بهدف الحل الفورى والعاجل لكافة الشكاوى.