حماية المستهلك: نناشد المواطنين التواصل معنا حال رصد أي مخالف

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن صحة المواطن المصري خط أحمر، ولذا يسعى الجهاز والرقابة تتم بشكل سليم وصحيح في تتبع من يستهدف صحة المواطنين، حيث إنه تم ضبط الأجهزة المعنية بالمنيا في ضبط 9 أطنان أجبان مصنعة و4.5 طن ألبان غير صالحة للاستخدام.

وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامية ريهام خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن فرع الجهاز بمحافظة المنيا بالاشتراك والتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية والطب البيطرى ومباحث التموين فى ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الجبن على مساحة 2 فدان باستخدام خامات مجهولة المصدر وتفتقر لأدنى مواصفات الجودة والاشتراطات الصحية مما يضر بصحة وسلامة المستهلكين، موضحا أن تلك الكميات كانت ممتلئة بالحشرات، وتم في أكثر من مرة تتبع عمليات التجميع لرصد المصنع فور ورود معلومات للجهاز ورصده لبعض عينات من منتجات المصنع والتى تبين عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأكد أنه قد تم ضبط 3 أطنان من المواد الداخلة فى التصنيع، و2 طن منتجات أجبان تامة الصنع وجاهزة للبيع والتداول، و4500 لتر ألبان غير صالحة للاستخدام الآدمى، كما يستخدم المصنع علامات تجارية مغشوشة لأنواع الجبن المختلفة، وجميعها غير مسجل بادارة العلامات التجارية، وتم التحفظ على المنتجات وسحب العينات اللازمة وإرسالها للفحص والتحليل.

وناشد رئيس الجهاز المستهلكين بضرورة التأني والتروي في شراء السلع والمنتجات ولا سيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذي تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.