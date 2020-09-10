لاشين إبراهيم: توفير كمامات مجانية لمن يحضر مقر لجنة الاقتراع

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة ستجري انتخابات مجلس النواب، في ظل وباء كورونا، مثل انتخابات مجلس الشيوخ، باتخاذ تدابير وإجراءات احترازية عدة، لوقاية المجتمع المصري والحفاظ على أطراف العملية الانتخابية.

وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2021: "بعد التواصل مع الوزارات والجهات المختصة والتنسيق، جرى وضع قواعد صارمة منظمة للدعاية الانتخابية، ولدخول اللجان والتعامل مع المشرفين عليها وأمنائها، ووفرنا كل ما يلزم من وسائل للوقاية".

وتابع: "من تلك القواعد تعقيم المقرات الانتخابية كافة، قبل البدء في التصويت وبعده، في خلال اليومين وفي خلال الإعادة، والتقيد بمسافات آمنة أمام مراكز الاقتراع، وفرض ارتداء الكمامات الواقية على أفراد العملية الانتخابية كافة، مع قيام الهيئة بتوفير الكمامات بشكل مجاني لمن يحضر بمقر هيئة الاقتراع، دون ارتداء الكمامة".

وأشار إلى أنه سيجرى تكليف موظف مختص من قبل الهيئة، يتولى تنظيم ومراقبة تلك المسافات الآمنة وتنظيمها باستمرار، والتزام المرشحين كافة، بالدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المقررة قانونًا، وتعليق لافتات في الأماكن التي تحددها السلطات المحلية.