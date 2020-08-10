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لاشين إبراهيم: استفدنا من تجارب عالمية لتنظيم الانتخابات في زمن كورونا

كتب:

محمود البدوي
08:16 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
المستشار لاشين إبراهيم .. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار لاشين إبراهيم .. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الشعب المصري لديه عزيمة وقوة في كل المواقف، ويقف بجوار الدولة المصرية، متوقعًا أن ينزل المصريون ويشاركوا بكثافة كبيرة في الانتخابات، ويثبتوا للعالم أجمع انتماءهم وحبهم للوطن.

وأضاف "إبراهيم"، خلال تصريحات خاصة لشاشة "extra news"، أن من أجل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، كان لزامًا على الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة ومراقبة دول كثيرة أجرت الانتخابات، وكانت هناك نماذج أمامنا، أجرت الانتخابات بضوابط ومعايير في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم اتخاذ بعض هذه الضوابط لإجراء الانتخابات في مصر، من ضمن هذه الضوابط، هي التعاقد مع إحدى الجهات من أجل تعقيم اللجان الفرعية في صباح يومي الاقتراع وبعد الانتهاء من الاقتراع، في اليوم الأول والثاني، وكذلك في أيام الإعادة إن شاء الله.

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