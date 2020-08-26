لاشين عن غرامة عدم التصويت في "الشيوخ": وارد تبقى 10 أو 15 جنيه

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الغرامة التي سيتم توقيعها على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ ستكون أشبه بمخالفة المرور، ولا تخرج عن كونها ذلك، مؤكدًا أن الهيئة تقوم حاليا بحصر كافة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أجل توقيع غرامة عليهم.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن النيابة العامة هي المنوطة بها توقيع غرامة على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم، كونها صاحبة الاختصاص في ذلك، مؤكدًا أن الغرامة لن تكون 500 جنيه على الجميع، بل ستكون متدرجة بشرط أن لا تتجاوز الـ 500 جنية.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالا له: "يعني ممكن تبقى 10 أو 15 جنيه"، فرد: "وراد يبقى 15 جنيه، طبقًا لرؤية النيابة العامة"، مؤكدًا أن تلك الغرامات ستطبق عن من تخلف عن الانتخابات بدون عذر، أما من تخلف عن الإدلاء بصوته ولديه عذر سواء مريض بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" أو غير ذلك فسيقدم ذلك للنيابة العامة وستُقدر النيابة العامة أعذار المتخلفين.

وتابع :" توقيع الغرامة مش أجراء الهيئة الوطنية للانتخابات اللي بتعمله، الهيئة لجنة دائمة ومستمرة، احنا بس بنطبق جميع النصوص الدستورية والإجرائية بما فيها المخالفات، إحنا ما زلنا نجري عملية حصر المتخلفين من خلال الكشوف التي ترد لنا من كافة اللجان الفرعية بمختلف المحافظات".