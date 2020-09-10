رئيس "الوطنية للانتخابات": التأخر عن التصويت نقض للعهد مع الوطن

دعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كل المتمتعين بحقوقهم السياسية أن يطلعوا قبلا على بيانات المرشحين لانتخابات مجلس النواب ويدرسوا برامجهم ويقفوا على توجهاتهم وآرائهم وسياساتهم وأن يتوجهوا في أيام الاقتراع إلى اللجان الفرعية ويدلوا بأصواتهم لمن يروا فيه الخير لأنفسهم وأسرهم ولوطنهم.

وأضاف إبراهيم خلال مؤتمر صحفي لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2021: "قارنوا ووازنوا وفاضلوا واختاروا الأصلح والأفضل فصوتكم أمانة لا تعطوه إلا لمن يستحق، والإدلاء بالصوت التزام أخلاقي وواجب ووطني قبل أن يكون التزاما قانونيا فرضه الدستور والقانون".

وتابع: "القعود عن الإدلاء بالصوت نكول عن أداء للامانة ونقض للعهد الذي قطعناه وأباؤنا وأجدادنا مع وطننا، أدعوكم للمشاركة بفاعلية في انتخابات مجلس النواب حتى لا يجلس تحت قبة البرلمان العتيق إلا جدير بها، قادر على تحقيق أمالكم ونقل رؤيتكم إلى المعنيين بها".