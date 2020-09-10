رئيس "الوطنية للانتخابات" يدعو المرأة وذوي الاحتياجات للمشاركة في الانتخابات

وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة إلى المرأة المصرية داعيًا إياها إلى المشاركة في انتخابات مجلس النواب.

وقال إبراهيم خلال مؤتمر صحفي لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2021: "لقد خصكِ الدستور بنسبة ثابتة دائمة من أعضاء مجلس النواب 25% من عدد مقاعده على الأقل، وهي النسبة الأكبر في تاريخ مصر تقديرًا لمسيرة المرأة في الحياة السياسية وإيمانا بطاقاتها وقدراتها".

وأضاف: "ومن هنا ندعو نساء مصر، أن يحرصن على التوافد إلى لجان الاقتراع وأن يقفن في طليعة صفوف الناخبين كعادتهن وأن يدلين بأصواتهن لاختيار من يمثلهن من المترشحات والمترشحين".

ووجه "إبراهيم"، رسالة إلى أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، قال فيها: "موضعكم القلب، من الحب والاهتمام، ونحثكم على المشاركة في انتخابات مجلس النواب، ونحن جميعا في استقبالكم وكلنا حريصون على مشاركتكم وتوجيهات دائمة لرؤساء اللجان وأمنائها بدفع المشقة عنكم".