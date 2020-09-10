وزير النقل يعقد اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية

عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، ناقش في بدايته أهمية الإرتقاء بسلوك العاملين بهيئة السكك الحديدية، خاصة المتعاملين مع الجماهير، مثل رؤساء ومشرفي القطارات وصرافي التذاكر وخدمة العملاء، وكيفية تطوير وتنمية قطاع الموارد البشرية بالهيئة.

أهمية كبيرة للارتقاء بسلوك العاملين بهيئة السكك الحديدية وخاصة المتعاملين مع الجماهير

وأطلع الوزير، على الإجراءات التي تتخذها الهيئة والبرامج التدريبية الخاصة بالقياسات النفسية والسلوكية للعاملين المتعاملين مع الجمهور، وكذلك البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها، بالتعاون مع جهاز العمل النفسي بالقوات المسلحة، والخبراء المتخصصين في هذا المجال، من أساتذة الجامعات.

ووجه الوزير، بضرورة التعاقد مع معاهد تدريب وجامعات متخصصة في هذا المجال، بالاشتراك مع الهيئة، في تدريب العاملين، إلى جانب التدريب الحالي في معهد وردان ومراكز التدريب الأخرى بالهيئة، ومواقع العمل، على أن تشتمل تلك الدورات، تدريبات في السلوكيات، بالإضافة إلى التدريب الفني.

الاحترام الكامل للركاب في مختلف المواقف

وشدد الوزير، على أن يكون شرط الحصول على رخصة التشغيل، أن يجتاز العامل كل الاختبارات النفسية والسلوكية، بالإضافة إلى التأهيل الفني كشرط للتشغيل على القطارات، مع ضرورة الاحترام الكامل للركاب في مختلف المواقف، وأن يكون خدمة الراكب، وتسهيل تنقله على خطوط السكك الحديدية، أولى اهتمامات كل العاملين بالسكة الحديد.

شرط الحصول على رخصة التشغيل أن يجتاز العامل كل الاختبارات النفسية

كما تابع الوزير، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، لتطوير مرفق السكك الحديدية، مثل موقف المناقصة الخاصة بتوريد عدد 100 جرار سكة حديد، بتمويل مقدم من البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو، لدعم قوة الجر بالسكة الحديد.

وأشار إلى أن خطة الوزارة، تشمل التعاقد على 260 جرارا جديدا، وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالي، مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، تتمثل في 110 جرارات جديدة من جنرال إلكتريك، وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك.

ولفت إلى عقد دعم فني لمدة 15 عاما، يشمل قطع الغيار، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا مع شركة PRL الأمريكية، وتحديث 50 جرارا من الأسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرارا آخر من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل، لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرار.

واستعرض وزير النقل، موقف المناقصة الخاصة بتوريد عدد 160 عربة بضائع قلاب، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ممثلة في مصنع سيماف، خاصة مع اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من نقل البضائع، عبر خطوط السكك الحديدية، لزيادة موارد الهيئة المالية، وتخفيف الأحمال على الطرق، بالإضافة الى متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع تركيب بوابات التذاكر في عدد 4 محطات رئيسية كمرحلة أولى، وهي "القاهرة/ الجيزة/ الإسكندرية/ سيدي جابر"، والموقف الخاص بالتعاقد على 6 قطارات نوم جديدة.

ووجه الوزير، بسرعة إنهاء الدراسات الفنية المطلوبة لهذه المشروعات، تمهيدا للتعاقد مع أفضل الشركات المتقدمة لتنفيذها، لاستمرار التحسن في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.