النقل تصدر بيان بشأن الشكوى الواردة للوزير من موطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

أصدرت اليوم وزارة النقل بياناً اعلامياً بشأن الشكوى الواردة للفريق مهندس /كامل الوزير - وزير النقل من احد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بشان قيام أحد موظفي شركة الخدمات المتكاملة للتأمين والنظافة من القائمين على نقل السادة الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالكراسي المتحركة في محطة القاهرة للسكك الحديدية من ساحة المحطة الي الارصفة بطلب مبالغ مالية ( اكرامية) من الراكب نظير نقله الى أحد الأرصفة حيث وجه الوزير بالتحقيق الفوري في الواقعة الواردة بالشكوى و أثبت التحقيق صحة الواقعة وأنه على الفور تم الاستغناء عن خدمات هذا الموظف .

وأكدت الوزارة في بيانها ان هذه الخدمات التى تقدم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة هي خدمات مجانية وأنه لا تهاون في حق اي راكب وانه سوف يتم تجديد جميع الكراسي المتحركة والعربات المخصصة لنقل الركاب من ساحات المحطات الي الارصفة عن طريق رفع كفاءة الموجود حالياً وشراء اخرى جديدة لخدمة جمهور الركاب من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

واشار بيان الوزارة الي احترام كافة العاملين بوزارةالنقل وهيئة السكك الحديدية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وان خدمة الراكب هي اولي اهتمامات وزارة النقل