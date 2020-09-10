وزير النقل يطالب صرافي تذاكر السكة الحديد والمترو بحسن معاملة الركاب

أصدر الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توجيهًا لقيادات هيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق بإصدار قرار لصرافي التذاكر بمحطات السكة الحديد والمترو بحسن معاملة واحترام جمهور الركاب وعدم السماح بالتجاوزات في حق أي راكب، وذلك إثر واقعة كمسري قطار المنصورة - القاهرة مع راكب مجند بالقوات المسلحة.

وأكد وزير النقل، لـ"الوطن"، أنه لا يحق لأى عامل بالمرفقين التجاوز بحق الركاب، فالجميع يعمل لخدمة المواطن المصري، موضحًا أن العاملين بالسكك الحديدية والمترو ممن لهم تعامل مباشر مع جمهور الركاب مطالبون بالاحترام التام للركاب، والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وكذلك خطوط المترو الثلاثة.

وذكر أن كافة المواقف التي تحدث بين أطقم التشغيل في كلا المرفقين والركاب يجب أن يكون في إطار القانون والاحترام، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب.

وأكد "الوزير" أن الوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية والمترو في كافة القطاعات، والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.

ووفق مصدر مسؤول بالسكة الحديد، من المقرر أن يعقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اجتماعًا مع "كمسرية القطارات"، لمطالبتهم جميعًا بضبط النفس أثناء التعامل مع الركاب، وتوعيتهم بطريقة التعامل مع الركاب المخالفين، وأنه في حال تجاوز الراكب يتمّ التعامل معه بالقانون، كما سيتمّ تحذيرهم بعدم التجاوز، وأنَّه في حال التجاوز سيكون الرد هو الفصل من العمل نهائيًا.

وأضاف المصدر أنَّ الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة البنية التحتية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم الاتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

يُذكر أنَّ تقدمت وزارة النقل، صباح اليوم، باعتذار رسمي بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة" يوم 9 سبتمبر 2020، عن تجاوز كمسارية قطار في حق أحد ركاب القطار، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص، وتدخلت صفية إبراهيم، والمعروفة إعلاميًا بـ"سيدة القطار" لدفع قيمة تذكرة القطار للمجند.