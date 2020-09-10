سيدة القطار: "ما قمت به تجاه المجند لا يساوي ذرة من اللي بيعملوه"

قالت صفية إبراهيم أبوالعزم، بطلة واقعة قطار المنصورة، إن المجند صمم على إعطائها الأموال مرة أخرى، ورفض أن تدفع هي الأموال: "قالي ورحمة أمي ماحد هيدفعلي، ورجعلي الفلوس".

وأضافت "أبوالعزم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المجند حفاظا على كرامته، كان سيهبط من القطار، لكنها نظرت لهذا الأمر على أنه ابنا لها، ودفعت المال بدلا منه: "بعد ما دفعت رجعلي الفلوس تاني"، موضحة أنها بعد تلك الواقعة بكت، وقام المجند بسؤالها عن سبب بكائها لترد عليه: "الموقف كان صعب، والإهانة وحشة وصعبة، والكمسري خد الفلوس وسكت".

وأكدت أن وزير الدفاع ورئاسة الجمهورية، هاتفاها، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، وجميعهم وجهوا لها الشكر، لترد عليهم: "ده أقل واجب أن أم مصرية تقوم بواجبها، واللي عملته ميجيش ذرة في اللي هما بيعملوه"، مشيرة إلى أن كلام الكمسري كان صعبا للغاية، فصممت على عدم نزول المجند من القطار: "يعلم ربي أني تعاملت كأم، وكنت بعتبره واحد من ولادي".

وتابعت: "أنا فوجئت أن الفيديو ده اتنشر، وابني الكبير مهندس شغال في العاصمة الإدارية".