سيدة القطار عن مكالمة وزير الدفاع: "قلت له عايشين في أمان بسببكم"

قالت السيدة صفية المعروفة إعلاميًا بسيدة القطار، إن موقفها تجاه جندي القوات المسلحة هو أبسط تحرك ممكن يُقدم إليه على ما يقومون به من تضحية من أجل مصر، مشيرةً إلى أنه نابع منها كأم، وأنها لم تكن تتوقع التداول الكبير للفيديو بهذه الطريقة، حيث إنه انتشر بشكل كبير وأكثر مما تتخيل.

وأضافت "سيدة القطار"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "TEN"، أن الكمسري تحدث مع الجندي بأسلوب غير لائق وحاول تسليمه لشرطة القطار لعدم دفع تذكرة القطار، مؤكدة أن غريزة الأمومة تحركت لإنهاء الأزمة، ودفع قيمة التذكرة للجندي، مشيرة إلى أنها وقفت مع الجندي في الأزمة "لله".

وتابعت: "السيد وزير الدفاع كلمني وشكرني على ما فعلته خلال الموقف، وقولتله إن اللي عملته أقل حاجة انتوا بتعملوا أكتر من كده، وإحنا في أمان بسببكم واللي حصل نقطة في بحر من اللي بيتعملوه".

وأكدت السيدة صفية أن بيان وزير النقل اليوم حول الواقعة هو رد لهيبة المجند، والبيان يظهر احترامه لكل مواطن مصري، مشيرة إلى أن كل مخطئ لا بد من معاقبته.