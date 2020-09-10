نقابة المعلمين تكرم سيدة القطار: بـ100 راجل وفخر للمصريين

أكدت نقابة المعلمين أنها ستكرم السيدة صفية إبراهيم، بطلة واقعة القطار اليوم.

وقال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، إنه وجه بالتواصل مع الأستاذة صفية، المعلمة بإحدى مدارس المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والمعروفة إعلاميا بسيدة القطار، "السيدة المصرية العظيمة"، لتكريمها رسميا في النقابة، بعد دورها في واقعة قطار المنصورة القاهرة، وتمسكها بدفع ثمن تذكرة الركوب لأحد المجندين، بعد تجاوز الكمسري ضده.

وأكد الزناتي في تصريحات لـ"الوطن"، أن النقابة ستكرم المعلمة، على موقفها العظيم الذي قامت به، وتعاملت مع المجند كأحد أبنائها، قائلا: "سنهديها درع النقابة وسنكافئها، تستحق كل التقدير والثناء على موقفها الإنساني الذي جسد روح المرأة المصرية الأصيلة التي أثبت أنها بـ100 راجل، وفخر لكل المدرسين والمعلمين والمصريين".

القوات المسلحة تشيد بـ"سيدة القطار"

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير لـ"السيدة المصرية العظيمة" التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكّدة أنَّ ما فعلته هو "تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".

وأكّدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكل مؤسسات الدولة، مشددة على أنَّ جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، مبينة أنَّ جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وعبّرت القوات المسلحة، في بيان أصدَرته اليوم، عن تقديرها للإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبَل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين

وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل وجميع العاملين بالوزارة، أعلن الاعتذار عن الواقعة المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة" أمس، بشأن تجاوز "كمسارية القطار" في حق أحد الركاب، وفق بيان أصدَرته وزارة النقل اليوم.

وأكّدت وزارة النقل، أنَّه تمّ إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهما للتحقيق الفوري، لافتة إلى أنَّه سيتمّ إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منها، معبّرة عن احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وشددت وزارة النقل، على أنَّ التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على "الاحترام التام للركاب، والعمل على خدمتهم، وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وأن كل المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن تكون في إطار القانون، وفي إطار احترام الراكب".

وأكّدت أنَّه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب، مبينة أنَّ وزارة النقل ستستمر في خدمة جمهور الركاب، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كل قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.