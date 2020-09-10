خبيرة لغة جسد تحلل سيدة القطار: أظهرت غريزة الأمومة

احتل اسم الحاجة صفية، التي عرفت بـ"سيدة القطار"، الاسم الأكثر بحثاً وتداولا بعد ظهورها في فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي تدفع الأجرة لمجند، بعد تعنيف محصِّل "كمسري" و"رئيس قطار" له، لعدم دفعه ثمن التذكرة ويحاولان إنزاله من القطار بالقوة.

تصدّت السيدة للمحصل ولرئيس القطار، ودفعت ثمن التذكرة عن المجند، ورفضت أن يتم إنزاله أو تسليمه للشرطة العسكرية، ولاقى موقفها إشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل.

الدكتورة رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد، أوضحت أن موقف السيدة كاملا بتفاصيله، يدل على حنية الأم المصرية، و"حمقتها" في أي خطر يهدد ابناؤها، مشيرة إلى أن ذلك ظهر في كل تفاصيل حديثها.

وأضافت السعيد لـ"الوطن"، أن نظرات سيدة القطار، كانت لها عدة دلالات، من اللوم للجندي الرافض أن تدفع له تكلفة التذكرة، وهي تعتبره كابنها، كذلك نظرة صارمة للمسؤولين القطار الذين طلبوا منه المغادرة.

وتابعت خبيرة لغة الجسد، أن وقوف سيدة القطار أمام مسؤولي القطار ورفعها أصبعها، يدل على رغبتها في حماية المجند، التي تكون بنفس الطريقة التي بتبعها الطفل الذي يختبيء خلف والدته من الخطر.

وأكدت أن لغة جسد الجندي، أوضحت أنه كان في حالة حرج شديدة، وأنه كان يريد الخروج منها للمشكلات للسيدة.