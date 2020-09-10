سيدة القطار: موقفي مع الجندي أبسط فعل.. ولو بألف جنيه كنت دفعتها

قالت السيدة صفقة، مدرسة رياض الأطفال، والمعروفة إعلاميًا بسيدة القطار، إنها وفي موقف "الكمسري والجندي" سمعت صوتا مرتفعا من قبل الكمسري خلال حديثه مع الجندي وطلبه لدفع قيمة التذكرة، حيث إن الكمسري طلب نزول المجند من القطار أو تسليمه لشرطة القطار.

وأكدت أنها عند رؤية الموقف طلبت من المجند أن يجلس على الكرسي ولا يتجاوب مع الكمسري، وأنها سددت 22.5 جنيه قيمة التذكرة للمجند، متابعة: "الجندي قال هنزل قولته مش هتنزل وهدفعلك وصمم على عدم الدفع كرامته تسببت في رفض دفع التذكرة بدلًا منه".

وأشارت إلى أنها تعاملت مع الجندي على أنه ابن من أبنائها، موضحة أن الجندي صمم على دفع قيمة التذكرة لها مرة أخرى إلا أنها رفضت الحصول على الفلوس، حيث إنها تدخلت لحل الأزمة لأنه من الممكن أن يتعرض أحد لهذا الموقف، "لو 1000 جنيه كنت دفعتله.. البدلة ليها احترامها ومتهنش واحد ماسك روحه على إيده".

وأضافت أن الموقف أخذ أكثر من حجمه.