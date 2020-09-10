مباحث الجيزة تكشف تفاصيل فيديو ضرب فني على يد عامل

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل اعتداء عامل على فني كمبيوتر بمنطقة بولاق الدكرور، تبين أن سبب الواقعة هو نشوب مشاجرة بين المتهم والضحية بسبب اصطدام الأخير بالأول أثناء سيره، وتطورت إلى مشاجرة، وتم ضبط الطرفين وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

رصدت المتابعة تداول منشور وبعض الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يتضمن تضرر مواطن من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة البلطجة والتنمر ضده والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، حيث تم تحديد المجني عليه (فني كمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وباستدعائه بمعرفة المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين ( عاطل – مقيم بذات الشارع سكنه – سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات ، قتل") بسبب اصطدامه به حال سيرهما بالشارع سكنهما، قام على إثرها الأخير بالتنمر ضده والتعدي عليه بالضرب وتمزيق ملابسه دون حدوث إصابته، وأنه قام بإحداث إصابته بنفسه بقصد تعظيم جرم المشكو فى حقه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو في حقه وضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأنكر قيامه بإحداث إصابة المبلغ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.