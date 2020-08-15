مباحث الجيزة تبحث عن قاتل صاحب شركة فى بولاق الدكرور

تواصل أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها لكشف مقتل صاحب شركة ببولاق الدكرور، حيث فحص رجال المباحث أكثر من 15 شخصا من معارف وأقارب المجني عليه، كما جمع ضباط المباحث كاميرات المراقبة ورصدت وجود شخص غريب يشتبه أنه وراء الجريمة.

ودلت التحريات والمعاينة المبدئية أن الجاني تمكن من الدخول إلى الشركة بطريقة مشروعة، وأن القتيل قام باستضافته داخل مكتبه وجلسا سويا قبل قتله.

وأثبتت معاينة الشرطة أن الضحية تم خنقه وسددت له عدة طعنات وتمت سرقة بعض محتويات الشقة.

من ناحية أخرى استمع رجال المباحث لأقوال زوجة الضحية مكتشفة الواقعة والتى أكدت أنها حاولت الاتصال بزوجها ولم يرد فتوجهت إلى مقر الشركة وعثرت على جثته.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بلاغًا من ربة منزل، تفيد بأنها عثرت على جثة زوجها صاحب شركة مقتولاً داخل مكتبه، بمنطقة شارع العشرين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الرابع من العمر، صاحب شركة أدوات مدرسية.

وبالفحص تبين وجود آثار طعنة نافذة في الرقبة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تشكيل فريق من المباحث، وتبين من المعاينة المبدئية، أن مجهولًا تمكن من الدخول إلى مسرح الجريمة.

وأشارت المعاينة إلى أنه لا توجد أي آثار عنف بمكان الحادث، وجارٍ فحص كاميرات المراقبة، للتوصل إلى الجاني، واستمعت النيابة إلى أقوال أكثر من 7 أشخاص كانوا يترددون على المجني عليه، من بينهم زوجته، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.