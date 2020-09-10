نقلوه لـ"البضائع".. عقوبة تنمر سائق قطار المنصورة بالمجند

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن أن التحقيقات التى تمت مع عادل فاروق عبدالهادي، رئيس القطار رقم 948 المنصورة- القاهرة، شملت التنمر ضد مجند بالقوات المسلحة، وأيضا التجاوز فى حق الجندى عندما علم بأنه لا يملك ثمن التذكرة، مشيرا إلى أن عقوبته وصلت لخصم 50 يوما بسبب التجاوز فى حق الجندى، موضحا أن عقوبة التنمر كانت نقله من قطارات الركاب إلى قطارات البضائع، وعدم عودته للعمل لقطار الركاب مرة أخرى.

وأشار المصدر، لـ"الوطن"، إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تابع سير التحقيقات لحظة بلحظة، موضحا أنه أكد على احترام الركاب وخدمتهم، مطالبا جموع العاملين بمرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق، بحسن التعامل مع الركاب، مؤكدا أن "الوزير" أكد أن جميع العاملين بقطاع النقل جاءوا لخدمة المواطن المصرى وليس إهانته.

وترجع الواقعة إلى قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة- القاهرة، بالتنمر ضد مجند بالقوات المسلحة، كان يستقل القطار ولا يملك ثمن التذكرة، وتشاجر معه، وسخر منه ومن كمامته ومن زيه العسكري وبلغ الاستهزاء ذروته وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، حتى تدخلت صفية إبراهيم "سيدة القطار" وقامت بدفع ثمن تذكرة المجند.

يذكر أن تقدمت وزارة النقل، صباح اليوم، باعتذار رسمي بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة" يوم 9 سبتمبر 2020، عن تجاوز كمسارية قطار في حق كسري مجند، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وكشفت صفية إبراهيم التي ظهرت في الفيديو الخاص بتجاوز كمسارية قطار المنصورة في حق مجند بالقوات المسلحة الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى عن كواليس الواقعة.

وأكدت إبراهيم، لـ"الوطن"، أنها كانت متجهة إلى مركز بركة السبع لحضور فرح ابن أختها، قائلة: "اللى عملته لا يستحق التكريم وأى حد مكانى كان هيعمل كدة.. أنا عملت اللى كان لازم يتعمل وشعرت بأن هذا المجند ابنى".