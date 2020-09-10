سيدة القطار: وزير الدفاع كلمني بعد الواقعة وكان في قمة التواضع والذوق

قالت السيدة "صفية" المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة القطار"، إن وزير الدفاع تواصل معها هاتفيًا، من أجل شكرها على الموقف الذي قامت به تجاه الجندي، وجاءت هذه المكالمة، منذ أكثر من ساعة، معقبة: "ماصدقتش نفسي.. وده راجل في قمة الأخلاق والذوق والتواضع، وده مش للميديا دي شهادة حق، أبسط مما تتخيل في كلامه وذوقه وبساطته".

وأشارت في أول تصريح خاص لها لـ"الوطن"، إلى أنه تحدث معها عن موقفها مع الجندي، متابعة: "قلت له ده أقل واجب انتو من كبيركم لأصغركم على دماغ أي مصري، ونقطة الدم منكم غالية عند المصريين".

وأضافت أنه أبلغها بأن مكتب وزير الدفاع سيتواصل معها لتكريمها يوم السبت المقبل في القاهرة، موضحة أنها تلقت مكالمة من رئاسة الجمهورية، وبلغوها بأنهم سيأتون لتكريمها بعد قليل.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، تقدمت بخالص الشكر والتقدير لـ"السيدة المصرية العظيمة"، التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكّدة أنَّ ما فعلته هو "تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".

القوات المسلحة: موقف "سيدة القطار" يعبر عن أصالة المرأة المصرية ذات القلب المعطاء والإنساني

وأكّدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكل مؤسسات الدولة، مشددة على أنَّ جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، مبينة أنَّ جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، وقد نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وعبّرت القوات المسلحة، في بيان أصدَرته اليوم، عن تقديرها للإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبَل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.