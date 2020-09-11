مصدر عن البدروم والروف في "التصالح": الأول إشغال والتاني مخالفة بناء

وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المحافظين بالتيسير على المواطنين فى الإجراءات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، وقبول أي أوراق بشكل مبدئي، واستكمال باقي المستندات المطلوبة خلال شهرين، مشددًا على مراعاة البعد الاجتماعي في قيمة التصالح، ومراجعة الأسعار تشجيعًا للمواطن على الاستفادة من هذه الفرصة.

ورصدت "الوطن" بعض النقاط المتعلقة بقانون التصالح ومثار أسئلة كثير من المواطنين، حيث يتم سداد 25% جدية تصالح بحد أقصى 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، في حين تم تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات التعدي على الردود بحد أقصى 40 ألفًا للمدن، و10 آلاف للقرى.

وبالنسبة لمخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح، تم تحديد الحد الأقصى لجدية التصالح بـ50 ألف جنيه للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، وتحديد قيمة جدية التصالح لمخالفات بناء السطح بالكامل بحد أقصى 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألفًا للقرى، أما جدية التصالح في مخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص فحُددت بحد أقصى 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألفًا للقرى.

ويعقب إيداع مبلغ جدية التصالح قيام اللجان المشكلة بتقييم ومعاينة المخالفات للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، على أن يتم خفض مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة حال قبول الطلب.

كما تتراوح قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح ما بين 500 جنيه للمدن و125 جنيهًا للقرى وتوابعها، بحد أقصى 5 آلاف جنيه.

وفيما يتعلق بطبيعة البدروم والروف في قانون التصالح على مخالفات البناء، قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن البدروم يعامل كمخالفة إشغال وتغيير نشاط، أما الروف فهو مخالفة بناء فقط، والقيمة السعرية بالمتر تختلف من منطقة لأخرى، حسب تقديرات المحافظات.

وأشار المصدر إلى أن لجان المعاينة تحدد طبيعة المخالفة على أرض الواقع، وتقرر القيمة المطلوبة.