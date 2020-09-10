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محمود مسلم

سيارات تجوب الشوارع للحث على التصالح في مخالفات البناء بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
03:44 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
سيارات تجوب الشوارع للحث على التصالح في مخالفات البناء بالشرقية

دفعت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم في محافظة الشرقية، بسيارات ومركبات "توك توك" مزودة بـ"ميكروفونات"، لحث مخالفي البناء على سرعة تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة 30 سبتمبر المقبل.

ودفع محسن الشحات، رئيس الوحدة المحلية بالعصايد، بتجهيز سيارة بمكبرات الصوت للمرور على القرى التابعة للوحدة المحلية، لحث المواطنين لتقديم طلبات التصالح وسداد 25% قيمة جدية التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات المهندس وجيه صدقي سعدون، بشأن سرعة تقديم طلبات التصالح، بعد إصدار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرارًا، بتخفيض قيمة المتر المسطح بنسبة 20%.

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