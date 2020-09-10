حساسين يطالب المحافظين بتنفيذ تكليفات "مدبولي" لحسم ملف مخالفات البناء

أعلن الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، تأييده التام والمطلق لجميع التيسيرات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ملف التصالح في مخالفات المباني، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وطالب "حساسين" في بيان له أصدره اليوم، من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية على مستوى الجمهورية، الالتزام التام بالتكليفات الواضحة والحاسمة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي بشأن هذا الملف، الذي شهد جدلا كبيرا وواسع النطاق، منذ تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأكد أن تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء، ستكفل حسم جميع مخالفات البناء، وعدم تكرار هذه الظاهرة الخطيرة، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، على استجابته لجميع اقتراحات أعضاء مجلس النواب، لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من خلال تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء.

وشدد على أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، وانحياز الدولة المصرية لمواطنيها، صفعت الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، وكشفت أكاذيبها، كما كشفت أكاذيب وسموم فضائيات العار والدم والإرهاب، التي تبث سمومها من قطر وتركيا ضد مصر وقائدها وحكومتها وشعبها.