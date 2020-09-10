الجيش الكويتي ينفي شائعات متداولة: نعمل وفقًا لحالات الاستعداد المقررة

نفت رئاسة الأركان العامة للجیش الكویتي، مساء اليوم، ما یتم تداوله من شائعات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد رئاسة الأركان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" أن مختلف قطاعات الجیش تعمل وفقًا لحالات الاستعداد المقررة لھا للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضیه.

وأھابت الرئاسة العامة لأركان الجيش الكويتي في بيان صحفي لمديرة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجمیع ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرھا الرسمیة والمتمثلة بالمدیریة.