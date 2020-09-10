أستاذ نقد بأكاديمية الفنون: رياض السنباطي كان نبغة وأذهل الجميع

قال الدكتور زين نصار، أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، إن الملحن الراحل رياض السنباطي، حصل على جائزة من اليونسكو عام 1977، وهو الوحيد من المنطقة العربية الذي حصل عليها، بخلاف 5 آخرين حول العالم.

وأضاف "نصار"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن للسنباطي تقدير رسمي وحكومي، حيث أنه في ذات العام حصل على الدكتوراه الفخرية، وفي عام 1980، حصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون، موضحا أن التقدير الأهم له، كان الجماهيري وتقديرهم له في عمله، مشيرا إلى ألحانه لكوكب الشرق أم كلثوم، التي لا تزال موجودة في أذهان الجميع.

وأكد أنه والده كان عازفا ومطربا، وحينها عرف بموهبة ابنه، حتى بات السنباطي مطربا للفرقة الخاصة بوالده: "بانت موهبته، وقعد فترة مع أبوه، وأتقن التلحين والغناء، حتى جاء إلى الموسيقى العربية في القاهرة، وأذهل جميع الحاضرين فيها لبراعته"، مشيرا إلى أنه تحول بعد ذلك إلى أستاذ في عزف آلة العود، لبراعته التي ظهر بها في القاهرة.