حاصل على نتيجة 96% ويعمل مبيض محارة: حاولت أحصل على منحة ومعرفتش

قال الطالب يوسف أحمد، الحاصل على نيتجة 96%، إنه يبحث عن أي منحة للالتحاق بكلية الطب، وصور ابن عمته فيديو ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "روحت كذا جامعة علشان أحاول أحصل على منحة ومعرفتش".

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أنه كان يساعد والده بالعمل كمبيض محارة منذ دخوله للمرحلة الثانوية، وكان يصرف على نفسه بمساعدة والده في الحصول على الدروس واستكمال تعليمه، موضحا أن لديه 3 أخوة، منهم أخيه الأصغر في الثانوية العامة: "كان بيساعد معانا في الشغل في الإجازة".

كما قدم والده الشكر لمقدم البرنامج ووزير التعليم العالي، على المجهودات التي يأمل بأن يحظى بها ابنه، الذي يساعده في عمله كمبيض محارة.