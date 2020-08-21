الأول على الثانوية الأزهرية: أفضل كلية العلوم ولن ألتحق بـ الطب

قال أحمد مدحت مصطفى، الأول على الثانوية الأزهرية، إنه لا يؤمن بمصطلح كليات القمة، مؤكدًا على أنه وهم، ناصحًا الطلاب بدراسة ما يحبونه وصناعة القمة الخاصة بهم.

وأضاف مصطفى خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "الله سمح لكل إنسان أن يخلق الشمس الخاصة به في نفسه ولم يخلق شمسًا واحدة فقط، يعني أن كل إنسان يستطيع النبوغ في أي مجال يحبه".

وتابع، أن الشخصيات المصرية العلمية العظيمة مثل أحمد زويل وعلي مصطفى مشرفة والدكتور أحمد زويل لم يكونوا خريجي كليات قمة، مشددًا على أنه لن يختار الالتحاق بكلية الطب، لكنه سيلتحق بكلية العلوم لأنه يفضل دراسة الفيزياء.

وأردف، أن صديقًا له حصل على نسبة نجاح 100% العام الماضي وفضل الالتحاق بكلية اللغة العربية.