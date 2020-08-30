الطالب بائع الفريسكا.. رحلة البحث عن الرزق تنتهى بمنحة كلية الطب

كان الطالب إبراهيم عبدالناصر راضي رجب، والشهير بـ"بائع الفريسكا" على موعد مع تحقيق حلمه، بعد مقطع فيديو له لاقى انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

البداية كانت بتداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطالب يبيع الفريسكا على شاطئ البحر، والذي تبين أنه من أوائل الثانوية العامة، ويحلم بالالتحاق بكلية الطب، خاصة بعدما تحدى ظروف أسرته الصعبة، وحصل على مجموع مرتفع في الثانوية العامة.

الفيديو حقق رواجًا واسعًا، ما جعل المسئولين يبادرون بتكريمه وتلبية رغبات الطالب، الذي وبالرغم من تفوقه في الثانوية العامة واقتراب التحاقه بكلية الطب، كان مصممًا على العمل لمساعدة أسرته، لتقدم له منحة مجانية بكلية طب الإسكندرية.

هاني يونس يكشف تفاصيل المنحة المجانية والدعم المادي لـ"بائع الفريسكا"

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، عن الطالب "بائع الفريسكا": "تواصلت مع خاله وكان إبراهيم جنبه وقولتله، أنا كمواطن مصري فخور بيك حاجة تشرف لينا كلنا، ومعالي الوزير عاوز يتواصل معاك، واتصلت بالدكتور خالد عبد الغفار، وفي ساعتها تواصل مع إبراهيم وقاله اللي انت عاوزه تحت أمرك".

وأضاف "يونس" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد": "إبراهيم قال للوزير أنا مقدم على كلية طب، فقاله الوزير إن شاء الله هتجيلك، وفيه منحة كاملة من الوزارة بشرط ضمان الحفاظ على التفوق الدراسي، وقاله عندك عرض تاني إن ممكن يروح جامعة أهلية، ولا سيما جامعة الجلالة اللي هتشغل كلية الطب السنادي لكنه قال لا أنا عاوز ابقى في كلية طب الإسكندرية وهيتواصل مع رئيس الجامعة لتقديم المنحة".

كما كشف هاني يونس عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، إن إحدى الشركات قررت دعم الطالب بكورسات علمية ومستلزمات تعليمية وبمبلغ مالي.

وكتب "يونس" على صفحته بموقع "فيسبوك"، قائلا: "الشركة قررت دعم الطالب المجتهد إبراهيم، بكورسات علمية، ومستلزمات تعليمية، وخلافه بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا وتم إرسال تليفون إبراهيم وخاله ووالده لها للتنسيق بهذا الشأن".

وزير التعليم العالي: هحققله حلمه بأي ثمن

كما أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالطالب "بائع الفريسكا"، قائلا: "أنا شفت فيه كلمة عجبتني جدا لما حد كان بيسأله وبيقوله انت فرحان؟ فقاله كفاية إني فرحت أبويا، كلمة أنا فرحت أبويا دي معناها أنه إنسان مجتهد وحاسس بالمسؤولية وفي نفس الوقت متفوق".

وأضاف "عبد الغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي": "أنا هدخله الحتة اللي هو نفسه فيها، أي جامعة في مصر أي كان ثمنها يعتبرها أنه دخلها، متحملش مصاريفها أو حتى الإعاشة، قالي أنا طول عمري كنت بحلم أخش كلية طب جامعة الإسكندرية، عنده حلم".

وتابع: "هيجيلي المكتب وقولتله لازم تجيب معاك الفريسكا عشان أشوف الفريسكا بتاعتك شكلها عامل إزاي، راح قالي دة أنا جيبلك الصندوق كلة، وهنرتبله حاجة تانية بخلاف المنحة الكاملة بطب الإسكندرية".

الطالب بائع الفريسكا: هساعد أبويا حتى لو دكتور

وقال الطالب، إنه حصل على 99.6% في الثانوية العامة، ووالده لديه محل فاكهة ويعد مصدر دخل له، "بشتغل عشان أساعد والدي، وهو بيصرف عليا، ومستمر أساعده حتى لو بقيت دكتور".

وعلق "عبدالناصر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، على المنحة المجانية المقدمة من وزارة التعليم العالي، قائلا: "ده رزق من عند ربنا، ومكنتش أتوقع حاجة زي كده".

وأوضح أن وزير التعليم العالي ووزير الشباب والرياضة قد هاتفوه بعد انتشار الفيديو الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي.