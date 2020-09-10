ناشط ليبي: مفاوضات القاهرة الأهم لحل صراعنا الداخلي

قال حسن شابة، الناشط الليبي وعضو وفد المفاوضات عن المنطقة الغربية، إنه عقب إعلان القاهرة الأخير، وجدت حركة سريعة للمبادرات في جينيف وفي القاهرة، لحل الأزمة الليبية: "اجتماع القاهرة الأهم لأن القاهرة لديها أوراق مهمة لصنع السلام في ليبيا".

وأضاف "شابة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المجهودات التي تقوم بها القيادة المصرية، مجهودات مشكورة وسعي حثيث لحل الأزمة الليبية ولمنع حالة الصراع والاستقطاب وتوحيد الدولة الليبية، بشكل كامل.

وأوضح أن هناك خطوات إيجابية كثيرة، تتم في المباحثات التي تجري في القاهرة، خلال تلك الأيام، ومن المنتظر أن يتوحد الشعب الليبي عما قريب.