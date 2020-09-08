عكاشة: منخرطون في صياغة حلول لإخراج ليبيا من مشهد الميليشيات والمرتزقة

علق الدكتور خالد عكاشة، رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، على زيارة وفد من حكومة السراج للقاهرة بشأن الأزمة الليبية، فذكر أن مصر منخرطة بشكل كبير في صياغة حزمة متنوعة من الحلول السياسية للأزمة الليبية، وأن ذلك يُعد تتويج لجهد دبلوماسي موسع للقاهرة في الشهور الماضية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"، على فضائية "TeN"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن الخطوط الحمراء التي وضعتها مصر تحدث الرئيس عن أنها خطوط سلام وانتقال رشيد للانخراط في العملية السياسية.

وأكد رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القاهرة قد تكون معنية بشكل كبير ببذل الجهد في هذا المسار وعلى أرضها مختلف الأطراف الليبية التي تتمتع مصر بعلاقات جيدة معها جميعا، وأنه لأول مرة أكثر من دولة منخرطة في محاولة لإخراج ليبيا من مشهد الميليشيات والمرتزقة، كما أن هناك قدر من التفاؤل نشعر به جميعا في حل الأزمة الليبية.