جريمة هزت حلوان.. تفاصيل اعتداء سائق على "معاقة ذهنيا"

جريمة بشعة، اثارت غضب واستياء أهالي منطقة حلوان جنوب القاهرة، أقدم عليها سائق تجرد من إنسانيته بعدما سول له شيطانه باغتصاب فتاة معاقة ذهنيًا، مستغلًا ضعفها وعدم قدرتها على المقاومة.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من ربة منزل يفيد أنّ مجهولا اغتصب ابنتها (17 عامًا) المعاقة ذهنيا، بعد أن جردها من ملابسها وكتم أنفاسها، وفر هاربًا بعد فقدانها الوعي.

على الفور تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة البلاغ وضبط مرتكب الواقعة، وتبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة سائق "توك توك" يدعى "أ. م. م"، وجرى ضبطه.

وتابعت التحريات أنّه بعد عودة الأم من عملها في السوق، شاهدت ملابس ابنتها ممزقة، وحين سألتها أخبرتها بما حدث، لتحرر الأم محضرا في قسم الشرطة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبسؤال الجيران وتفريغ كاميرات المراقبة، تبيّن دخول الشاب إلى منزل المجني عليها.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بالمجني عليها تعرفت عليه، وعرض المتهم على جهات التحقيق التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وقررت عرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان تعرضها للاغتصاب من عدمه.

وخلال التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه في واقعة اغتصابه فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال في محضر الشرطة: "أنا ماعملتش حاجة، وماغتصبتش حد ودي اتهامات كذب.. يمكن عاوزين يجوزوهالي".

في المقابل أكدت تحريات المباحث وأقوال شهود العيان، تواجد المتهم بمنزل الضحية، أثناء الواقعة، ولم يشاهده أحد أثناء دخوله الشقة، وتعرفت الفتاة على المتهم، وحاولت الحديث ولكن بسبب كونها من ذوي الاحتياجات لم تستطع الكلام، وما زالت المباحث تفرغ الكاميرات.

ومن المرجح أن يتم عرض المتهم على قاضي التجديد صباح يوم السبت، وطلبت جهات التحقيق، عرض المجني عليها على الطب الشرعي، كما كلفت رجال المباحث، بجمع التحريات.

وقال مصدر أمني، إن المتهم ما زال في الحجز، بعدما قررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية في واقعة اعتداء سائق على فتاة معاقة ذهنيًا، داخل منزلها بعزبة الوالدة بمنطقة حلوان، عن أنّ الفتاه تبلغ من العمر 17 عاما، وتقيم ووالدتها في شقة بالمنطقة.

وأضافت التحريات أنّ الطفلة تعاني من إعاقة ذهنية، بينما تعمل والدتها في بيع الخضراوات بالسوق، وكانت تتركها في المنزل وتخرج للعمل في السوق يوميا.

وأوضحت التحريات أنّ المتهم (23 عاما)، يعمل سائق توك توك وهو أحد جيران المجني عليها، واستغل خروج والدة الفتاة للسوق ووجود الفتاة بمفردها، وصعد إلى الشقة وطرق الباب، وحين فتحت له الفتاة دفعها لداخل الشقة، وأغلق الباب واعتدى عليها كرهًا ثم هرب.