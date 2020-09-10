صدمة جديدة في الهند.. اغتصاب امرأة عمرها 86 عاما

حادثة اغتصاب شكلت صدمة في المجتمع الهندي، حيث قبضت الشرطة على شاب في الثلاثينيات بتهمة اغتصاب امرأة عمرها 86 عاما، وقالت سواتي ماليوال، مفوضة شؤون المرأة في في دلهي، أن المرأة كانت أمام بيتها تنتظر بائع الحليب عندما اقترب منها المعتدي، وقال لها إن بائع اللبن لن يأتي اليوم، وعرض عليها أن يرافقها إلى المكان الذي يمكن أن تقتني منه حاجتها، فتبعته ولكنه أخذها إلى مزرعة قريبة واغتصبها هناك.

وأشارت "ماليوال" لـ"بي بي سي"، أن العجوز كانت تبكي وتتوسل إليه وتقول له إنها في مقام جدته، ولكنه لم يعبأ واعتدى عليها، ولم تسلم منه إلا بعدما سمع بعض المارة بكاءها فخلصوها منه، وسلموه إلى الشرطة.

وزارت "ماليوال" الضحية في بيتها ووصفت حالتها بأنها "تفطر القلب"، وقالت عنها: "يداها مليئة بالتجاعيد، يحتار الإنسان عندما يسمع أنها تعرضت لهذا الأمر، وتسبب لها الاعتداء في كدمات على وجهها وكامل جسدها، بالإضافة إلى نزيف، وصدمة عنيفة".

وطالبت ماليوال، بعقوبة الإعدام للمعتدي الذي وصفته بأنه "ليس إنسانا"، وقالت: "راسلت رئيس الهيئة القضائية في دلهي ومحافظ المدينة وطالبتهم بتعجيل المحاكمة وإعدام المعتدي شنقا خلال ستة أشهر".

يذكر أن الهند تسجل الآلاف من حوادث الاغتصاب سنويا.