هرب من زوجته وأقاربها فسقط من الرابع.. تفاصيل مصرع رجل أعمال بأكتوبر

حاول أحد رجال الأعمال الهرب من أقارب زوجته، فسقط من شرفة شقته بالطابق الرابع على الأرض جثة هامدة، بمنطقة الشيخ زايد، بحسب ما ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية.

وأوضحت التحريات أن رجل أعمال وقع بينه وبين زوجته وأمها وشقيقها وابن خالها، مشادة كلامية بسبب خلافات بينهم، تطورت إلى تشابك بالأيدي، حاول خلالها رجل الأعمال، 35 عاما، صاحب شركة، الهرب من الزوجة وأقاربها فاختل توازنه وسقط من شرفة الشقة بالطابق الرابع في الشيخ زايد.

وأضافت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن سكان المنطقة سمعوا صوت ارتطام قوي نتيجة سقوط جثة المجني عليه فى الشارع، فقام عدد منهم بإبلاغ قسم شرطة الشيخ زايد، وانتقل فريق من المباحث، تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحى رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازى مفتش المباحث، إلى مسرح الجريمة، وتبين أن المجنى عليه مصاب بكسر فى الجمجمة، وتم التحفظ على الكاميرات، وألقي القبض على الزوجة وأمها وشقيقها وابن خالها، وتم التحفظ عليهم واقتيادهم لقسم الشرطة.

وأكدت التحريات أن المتهمين اعترفوا بتفاصيل الجريمة، وأكدوا أن المجنى عليه حاول الهرب من شرفة الشقة فسقط على الأرض جثة هامدة.

وقررت جهات التحقيقات عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولاتزال التحقيقات مستمرة.