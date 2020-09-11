عاجل.. السيطرة على حريق الزرقاء بالأردن دون وقوع إصابات

نقلت قناة "العربية"، عن مصدر عسكري أردني، أنه تمت السيطرة على الموقف من قبل الفرق المختصة، وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق الناتج عن الانفجار، مشيرًا إلى أن انفجار الزرقاء لم تنتج عنه أي إصابات.

وقال وزير الصحة الأردني، لسكاي نيوز عربية، ندعو لعدم تداول المعلومات غير الصحيحة عن انفجار الزرقاء.

وشهدت مدينة الزرقاء الأردنية، انفجار ضخم هز أرجاء المدينة بسبب ماس كهربي حدث في مخزن للذخيرة غير الصالحة، قيد التفكيك في الزرقاء حسبما ذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز".

وتداول نُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات للانفجار الضخم وألسنة اللهب تتصاعد في السماء بسبب شدة الانفجار.

كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، عن تفاصيل الانفجار الكبير الذي هز منطقة الزرقاء بالمملكة فجر اليوم الجمعة.

وقال المصدر في تصريحات نقلتها عنه "سكاي نيوز"، إن انفجارا كبيرا وقع فجر الجمعة، في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء، مؤكدًا أن هذه المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، لافتًا أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.

ودعت القوات المسلحة الأردنية إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة، والاعتماد على المصادر الرسمية، فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن وقوع ضحايا ومصابين.

ونقلت قناة "العربية الحدث"، عن مصدر حكومي أردني، أن انفجار الغباوي حصل بمستودع لقنابل مورترز غير صالحة، وأن الانفجار نتج عن ماس كهربائي.