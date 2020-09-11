ابحث مع الشرطة عن "هبه محمد".. صاحبة الشات السري الذي أزعج وزيرة الهجرة

بدأت مباحث الانترنت تتبع صاحبة الحساب الوهمي التي تدّعي صلتها بمكتب السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج.

واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية ضد صاحبة الحساب الوهمي، مؤكدة أنه جرى إبلاغ الجهات الرسمية وبدأت الإجراءات القانونية ضد صاحبة الحساب.

وحذرت السفيرة أمس، من قبول دعوة وهمية تدّعي صلتها بمكتب الوزيرة عبر "فيسبوك" لسرقة الحسابات الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي تدّعي صاحبته أنها من أعضاء مكتب وزيرة الهجرة، وتدعو المواطنين والمصريين بالخارج للمشاركة في محادثة سرية خاصة بوزيرة الهجرة، ثم تقوم بعد ذلك بسرقة الحساب الخاص بهم.

ودعت وزيرة الهجرة المصريين بالخارج لتوخي الحذر من أمثال هذه الحسابات والدعوات الوهمية، لافتة إلى أن وزارة الهجرة لديها الكثير من قنوات التواصل الرسمية الخاصة بها مع المصريين بالخارج سواء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما دون ذلك يجب توخي الحذر عند التعامل معه.

وطلبت الفتاة صاحبة الحساب المزيف "هبة محمد"، من البعض الدخول في secret chat " شات سري" للتحدث مع وزيرة الهجرة، ثم تقوم بعدها بسرقة الحساب الخاص بهم.