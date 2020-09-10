7 أسباب لزيارة شباب الدارسين بالخارج للمحميات الطبيعية

أطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، لمساعدة وطنهم بتخصصات دراستهم، وتنظيم زيارات ميدانية لهم إلى المشروعات القومية والجامعات المصرية لتعريفهم بما يحدث من طفرة في التعليم العالي بمصر، الذي يضاهي الجامعات بالخارج، ومعرفة ما يجري على أرض مصر من تنمية.

وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، بهدف السعي الدائم إلى خلق حالة من التواصل المستمر بين الدولة، وأبنائها في الخارج، ولتعزيز انتمائهم بوطنهم الأم، وتشجيع أبنائنا في الخارج على الاطلاع على أهم الإنجازات وجهود التنمية الجارية على أرض الوطن.

ونرصد في التقرير التالي أهمية زيارة الشباب إلى المحميات الطبيعية:

- 50 طالبا من أبناء مصر الدارسين بالخارج، يتم معرفتهم بجهود الدولة البيئية، والتعريف بكنوز مصر الطبيعية في ربوع البلاد.

- تعريف شباب الدارسين بما تضمه مصر من كنوز فريدة من محميات طبيعية وأماكن خلابة.

- يهدف زيارة شباب الدارسين في الخارج إلى رحلة لإحدى المحميات الطبيعية التي تتميز بها مصر، لتعريف الشباب بطبيعة مصر ومناخها الرائع.

- زيارة المحميات الطبيعية يعد خطوة لا تقل أهمية عن زيارة معالم مصر السياحية، لما يتخلل ذلك من التعريف بما تمتاز به مصر، والتحولات التاريخية التي شهدتها الجغرافيا المصرية، والترويج السياحي لتلك المقاصد.

- مصر تخطط للحفاظ على مواردها الطبيعية؛ إلى أن أزمة كورونا أعطت الجميع درسا بأن الإنسان هو من يحتاج للطبيعة وليس العكس، مما يجعل الاهتمام بالبيئة على رأس أولوياتنا.

- التخطط دائما لحماية البيئة، والسعي للحفاظ على السلالات النادرة التي تتميز بها من مصر من نباتات وحيوانات وطيور داخل المحميات.

- زياراتهم تعد فرصة لشرح خطة مصرلـ "التعافي الأخضر"، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتي تعتبر رأس المال الطبيعي للأجيال القادمة.