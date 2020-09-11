مصفف شعر يهدي الأيتام حلاقة مجانية: "الظروف جاية على الكل"

في محاولة منه للتخفيف عن الفقراء والأيتام، قرر وليد العيسوي، أحد أبناء بمحافظة كفرالشيخ، وصاحب مركز تصفيف شعر في أحد ضواحي مدينة دسوق، تخصيص يوم كامل مجاني لغير القادرين وكذلك الأيتام دعما منه لهم لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي خلفها فيروس كورونا.

يقول "وليد" عن مبادرته الجديدة إنه رأى أن الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الكثيرون قد تكون حائل بين البعض وحلاقة الشعر، حيث يعتبر الكثيرون أنها ترفيه، وليست ضرورية: "الظروف جاية على الكل، مش بس على الأيتام، قلت أعمل حاجة لوجه الله، الفكرة كانت في بالي من فترة، لكن كنت مستني الوقت المناسب علشان أنفذها".

رحلة كفاح صعبة عاشها "العيسوي" بعد أن ترك التعليم واكتفى بالحصول على مؤهل متوسط: "خلصت دبلوم وروحت أتعلم خياطة، لكن فشلت، لأني ملقتش نفسي في المجال ده، ومكنش مجزي بالنسبة ليا".

ترك "العيسوي" تلك المهنة التي ظل عاما كاملا يتعلمها، وذهب إلى محافظة الإسكندرية ليتعلم الحلاقة من خلال الكورسات، وبالفعل كان له ما أراد، وتمكن من تعلم مهنة الحلاقة: "اشتغلت عند واحد في محل، وبعد كده ربنا كرمني وبقى عندي كوافير خاص بيا، ومن هنا قررت أعمل خير، وده من خلال الحلاقة للأيتام ببلاش".

لاقت مبادرة "العيسوي" قبولا من الكثيرين، حيث انهالت عليه التعليقات بعدما قرر عمل بوست على فيسبوك ليعلن عن مبادرته.

يشير "وليد" إلى أنه قرر وضع جميع إمكانيات الكوافير الخاص به تحت أمر غير القادرين وكذلك الأيتام: "الموضوع هيكون سري جدا، هيكون فيه يوم مخصص لهم علشان محدش يشوفهم حتى، وكل اللي في المحل تحت أمرهم".