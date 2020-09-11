"عودة": انتشار كورونا أسرع من قبل.. و80% من المصابين الآن شباب

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن مشكلة كورونا الآن في أوروبا تتمثل في انتشار العدوى بين الشباب، حيث زادت الإصابة بينهم بشكل كبير.

وأضاف "عودة"، خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب"، ببرنامج "آخر الأسبوع"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن 80% من مصابي كورونا من الشباب، ولم تظهر عليهم أي أعراض للإصابة، وذلك بعد قرار عودة الأنشطة في إيطاليا منذ شهر يونيو الماضي.

وأوضح أن خلية الفيروس تغيرت كثيرًا، وأصبحت أكثر انتشارًا بين الشباب والأطفال، ولكنها أقل خطورة من المراحل السابقة، مؤكدًا أن 80% من مصابي كورونا يُعالجون في المنازل وبدون أعراض خطيرة، كما أن نسبة الوفيات بينهم ضئيلة جدًا.

وتابع: "الفيروس تغير، وسرعة العدوى أصبحت أكثر من ذي قبل، ما تسبب في ارتفاع أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية بين الشباب والاطفال"، موضحًا إجراء 100 ألف مسحة لفيروس كورونا في اليوم بإيطاليا مقسمه على الأعمار المختلفة.