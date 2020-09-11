مصر تشارك ندوة "الانتقال للثورة الصناعية الرابعة في ما بعد كورونا"

شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تنظيم الندوة الثالثة لمجموعة تعلم الأقران حول مراجعة سياسة التحول الإنتاجي في مصر، عبر الانترنت، وذلك في إطار مبادرة المنظمة بشأن سلسلة القيمة العالمية والتحول الإنتاجي والتنمية.

وتُنظم الندوة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير والمعروف باسم أفريكسيم بنك، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وتنعقد الندوة تحت شعار "تسريع الانتقال إلى الثورة الصناعية الرابعة في مشهد ما بعد فيروس كورونا المستجد"، حيث يجري تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها في مجال التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1961 وتضم عضويتها 34 دولة، حيث تهدف المنظمة إلى مساعدة الدول على زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف وزيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء، حيث انضمت مصر للمنظمة كمراقب دائم في اللجان المختصة في عام 2007.