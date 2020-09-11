خبير سيارات: الضمان يكون على الأجزاء كلها أو بعضها حسب "الكتيب"

خلال الآونة الأخيرة، أزاح عدد من وكلاء العلامات التجارية للسيارات داخل السوق المحلية الستار عن عدد من الطرازات الجديد موديلات العام المقبل 2021، بزيادة في مدة الضمان الخاص بالسيارة أو عدد الكيلوات التي تقطعها المركبة لتخرجها من مدة الضمان.

وفي هذا الصدد قال المهندس محمد عبد الصمد، خبير السيارات، إن ضمان المركبة 3 أنواع، الأول الضمان الذى تعلن عنه الشركة المصنعة، وأيضًا الضمان الذي يعلن عنه الوكيل في السوق المحلية، وهناك شركات تأمين تقوم بالخدمة بالنيابة عن الوكيل، كما يوجد في خدمة الضمان على أجزاء السيارة كلها أو بعض من الأجزاء كالمحرك وأجزاء الحركة داخل السيارة، حسب الكتيب الخاص بالسيارة.

ونوه عبد الصمد بأنه يجب على المستهلك قراءة كتيب السيارة قبل عملية الشراء، والتأكد من أن فترة الضمان محددة بأجزاء السيارة أو بعض منها فقط، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأمور التي تخرج السيارة من فترة الضمان أهمها عدم الاهتمام بعمل الصيانات الدورية لأجزاء السيارة، بالإضافة إلى تغيير أحد الأجزاء بقطع غير أصلية.