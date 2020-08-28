خبير سيارات: الرئيس يعمل على تشجيع استراتيجية العمل بالغاز الطبيعي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من نماذج السيارات الحديثة لكبرى الشركات العالمية والمصنعة محلياً، والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء، وذلك في إطار دعم المشروع القومي لتجهيز المركبات ووسائل النقل للعمل بطاقة الغاز الطبيعي ولما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي.

وفي هذا الصدد، قال اللواء حسين مصطفى أمين عام رابطة مصنعي السيارات السابق لـ "الوطن"، أن تفقد الرئيس لتجهيز السيارات التي تم تحويلها بالغازخطوة جيدة لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، وأن الرئيس يدفع المواطنين لاستخدام الغاز.

وأضاف، يجب تقديم تسهيلات للمواطنين تدفعهم على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث إن تحويل السيارات يوفر تكلفة تقدر بحوالي 60% من الوقود العادي.

وأكد "مصطفى" أن الغاز الطبيعي سيساعد الدولة على استغلال مواردها بشكل أمثل لما تمتلكه الدولة من ثروات من الغاز.

وأشار أن المليون وحدة حرارية من الوقود العادي تتكلف 14 دولارا، بينما المليون وحدة من الغاز تتكلف 2 دولارا، وأن هذا سيعود بمردود كبير على الاقتصاد المصري.