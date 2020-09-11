شريهان عن انفجار الأردن: اللهم احفظه وطنا وملكا وجيشا وشعبا

عبَّرت الفنانة شريهان عن حزنها للانفجار الذي وقع بالمملكة الأردنية الهاشمية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: اللهم احفظ الأردن وطناً ملكاً جيشاً وشعباً، سلام الله ورحمته وبركاته لأهله وشعبه الكريم.

وتابعت: اللهم احفظهم من كل سوء واشملهم دائماً وأبداً بأمنك وأمانك، غالي عظيم وعزيز، الأردن الزرقاء.

وكان انفجار قوي قد حدث بمستودع للذخائر في مدينة الزرقاء شرقي الأردن في ساعة مبكرة، اليوم، وقالت السلطات إن الانفجار الذي تسبب في اشتعال النيران في المكان، لم يتسبب بوقوع أي إصابات بشرية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، "إن انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة يقع شرق مدينة الزرقاء".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن العضايلة قوله، إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن ماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان، وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات".