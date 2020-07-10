شريهان تنعى محمود رضا وتطالب بإطلاق اسمه على أحد الشوارع

نعت الفنانة شريهان، الفنان محمود رضا، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

وقالت شريهان، عبر تغريدات متتالية على موقع تويتر: "أتمنى تكريم محمود رضا بما يليق به وسيظل قليل، أتمنى تسمية أحد شوارع مصر الكبرى باسمه البقاء لله في الفردوس الأعلى إن شاء الله".

وأضافت: "علم وحروف اسمك تكفي، حقيقي شُلت كلماتي، ولا أعلم ماذا أكتب فيك ولك؟ وماذا أكتب بداية قبلك أو بعدك؟ لا توجد كلمات أو معاني تكتب فيك فنا وعملاً وخُلقاً وأخلاقاً وتاريخاً! فعندما يكتب اسمك حقا يكفي ولكن يبقى عملك فنك وتاريخك وروحك حقيقة جميلة مبدعة".

وتابعت: "أطال الله ربي في عمرها وحياتها وفنها وحماها ورعاها من كل مكروه وصبر قلبها وقلوبنا جميعا معها تبقى حَبِيبَتَك حَبيبَتي غاليتي شيرين محمود رضا هذا هو ما استطيع كتابته قبلك أما بعدك ففقط، مصر نعم "محمود رضا مصر" تاريخ عظيم مشرف وشكراً شكراً شكراً محمود رضا".