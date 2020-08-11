شريهان تتضامن مع الشعب اللبناني: "من قلبي سلاما لبنان"

تضامنت الفنانة شريهان مع الشعب اللبناني بعد تفجيرات لبنان والتي راح ضحيتها العشرات مما اضطر الشعب للقيام بثورة ضد السلطات اللبنانية.

وكتبت شريهان عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: "‏يا ⁧‫بيروت‬⁩ و يا شعبها العظيم من قلبي سلاما لبنان".‬⁩

ووقع انفجار هائل في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.