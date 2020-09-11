وزيرة الهجرة تنعى رئيس شؤون التواصل مع المصريين بالخارج: كان قدوة

نعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ببالغ الحزن والأسى، المهندس أكرم بدوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون التواصل مع المصريين بالخارج، عبر صفحة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لوزارة الهجرة والمشرف على إدارة نظم المعلومات بالوزارة، والذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس الخميس.

وقالت مكرم: "إن الفقيد كان قدوة يحتذى بها في الأمانة والتفاني في العمل، ولم يدخر جهدًا في دعم كافة ملفات وأنشطة وزارة الهجرة ومساندة زملائه طيلة عمله بالوزارة، علاوة على أنه كان ودودًا يحظى بمحبة الجميع لروحه السمحة".

كما أعربت الوزيرة عن خالص تعازيها لأسرته الكريمة، داعية الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.